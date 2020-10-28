شكرا لبحثكم عن خبر استشهاد مسؤول محلي وثمانية آخرين في مواجهات مع مليشيا الحوثي بالجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استشهد مسؤولا أمنياً وثمانية آخرين في المواجهات التي اندلعت مع مليشيا الحوثي في جبهة خب والشعف بمحافظة الجوف؛ وفقا لمصدر عسكري.

وذكر المصدر أنه استشهد العقيد عبدالله بن ظاعن مدير عام مديرية المطمة وهو يقود عمليات هجومية بجبهة بئر المرازيق، كما استشهد مرافقه منصر ردمان.

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واستشهد الرائد حميد حسين الخبي ركن توجيه اللواء 101 مشاه بالمواجهات، إضافة إلى سبعة من رجال قبائل ال فاطمة التابعة لقبيلة دهم وعسكريين آخرين.

واستعادت قوات الجيش اليمني والقبائل مواقع خسرتها قبل أسبوع إضافة إلى تحرير عدد من المواقع الأخرى.

وفي ذات السياق، أصيب خمسة من رجال القبائل الذين يقاتلون ضد المليشيا في المحافظة بانفجار لغم أرضي زرعته المليشيا الحوثية في أحد المواقع التي تمت استعادتها في جبهة العلم.