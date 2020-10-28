شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يتهم صراحة الولايات المتحدة والتحالف العربي بقتل حسن زيد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف القيادي في ميليشيا الحوثي الإنقلابية، محمد علي الحوثي، عن الدولة التي تقف وراء اغتيال وزير الشباب والرياضة في حكومة التابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء .

وقال محمد الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى ورئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا لدى الحوثيين، عبر حسابه على "تويتر": "الشهيد حسن زيد الهامة الوطنية رفض الانضمام تحالف دعم الشرعية وتبنى موقفا خالدا في الوقوف مع الوطن، مما جعل التحالف يعلن مكافأة لمن يقتله".

وأضاف: "إننا هنا نحمل أمريكا مسؤولية قتله، كما نحمل التحالف ذلك كون قتله بعد رصد المبلغ المالي".

واعتبر الحوثي، "إعلان المكافأة المالية يؤكد إصرارهم (في إشارة إلى التحالف) على الجريمة وأنهم من نفذها".

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رحم الله الشهيد حسن زيد الهامة الوطنية الذي رفض الانضمام للعدوان وتبنى موقف خالد في الوقوف مع الوطن

مما جعل العدوان يعلن مكافئةلمن يقتله

اننا هنا نحمل أمريكا مسؤلية قتله كما نحمل تحالف العدوان ذلك كون قتله بعد رصد المبلغ المالي وإعلان ذلك يؤكد إصرارهم على الجريمة وانهم من نفذها pic.twitter.com/ApWftXLMoF — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) October 27, 2020

وفي وقت سابق من يوم أمس، أطلق مسلحان على متن دراجة نارية، وابلا من الرصاص على سيارة القيادي الحوثي حسن زيد في منطقة حدة جنوبي العاصمة، ما أدى إلى إصابته وابنته بجراح بليغة توفي على أثرها بعد نقله إلى المستشفى اليمني الألماني القريب من موقع الحادثة.

واتهمت ميليشيا الحوثي، التحالف العربي بالوقوف وراء اغتيال القيادي زيد التابع للميليشيا والسلاله الهاشمية، خاصة أنه المطلوب رقم (14) في قائمة أعلنها التحالف في نوفمبر/تشرين الثاني 2017م، تضم 40 قياديا في الجماعة، ورصد مبلغ 10 ملايين دولار مكافأة لمن يقدم معلومات تقود إليه.

ولم يصدر أي تعليق من التحالف العربي، على اتهام الحوثيين له بالضلوع في اغتيال حسن زيد.