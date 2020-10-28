شكرا لبحثكم عن خبر عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن اليمن.. أول تعليق من ”الحوثي” على اغتيال حسن زيد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في أول تعليق على إغتيال وزير الشباب والرياضة التابع للمليشات حسن زيد، قال عبد الكريم أمير الدين الحوثي وزير الداخلية في حكومة الحوثيين، إن الأجهزة الأمنية تعمل بتويرة عالية لملاحقة المجرمين والمتورطين في هذه الجريمة الغادرة والجبانة. وتوعد الحوثي، بتقديم المجرمين للعدالة لينالوا جزائهم الرادع ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار اليمن. وكان مسلحون مجهولون قد اغتالوا صباح امس في صنعاء القيادي الحوثي حسن زيد في منطقة حدة بالعاصمة صنعاء.

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