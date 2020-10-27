عاجل : ’’شاهد‘‘ لحظة اغتيال حسن زيد في جسر حدة بالعاصمة صنعاء (فيديو وصور)

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عدن - ياسمين التهامي - تدول نشطوان في مواقع التواصل مقطع فيديو رصده موقع ’’سمابرس‘‘ يضهيرلحظة اغتيال وزير الشباب والرياضه في حكومة الحوثيون حسن زيد في جسر حدة بالعاصمة صنعاء. وقال مصدر لـ’’سمابرس‘‘ بان تم تصفيت حسن زيد بسبب رفضه لمقدم السفير الايراني الى صنعاء فتمت تصفيته. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: أكثر من 25 رصاصة في رأس وزير حوثي في حكومة الحوثيين في قلب العاصمة صنعاء .. ومصادر تكشف تفاصيل ماحدث مسلسل باب الحارة .. يفقد أحد نجومه بعد وفاته بمرض عضال (الاسم) القذافي : يثير الجدل حيا وميتا .. مفاجأة صادمة يوما بعد يوم كشفتها تحقيقات امتدت لـ40 ساعة مع رئيس سابق مشبوه شاهد : وصلة رقص تقلب مصر رأساً على عقب .. وهذا ما فعلته “لورديانا” بالشباب! (فيديو) الفنان ’’هاني شاكر‘‘ ينفجر في نوبة بكاء امام الاعلامية ‘‘وفاء الكيلاني’’ بسبب والدته الراقصة البرازيلية’’لوردينا‘‘ تتصدر تريند جوجل بسبب فيديو رقصها على ’’إخواتى‘‘ الباحثة البريطانية ’’هيلين بوند‘‘ وجبة يمنية شهيرة تعتبر أفضل فطور صحي “شاهد” الهواء يحرج الإعلامية ’’لجين عمران‘‘ ويضعها في موقع محرج وصديقاتها يضحكن عليها .. فيديو || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

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