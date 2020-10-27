شكرا لمتابعة خبر عن صحفي يمني شهير : رسالة من حسن زيد قبل ساعات وفاجئني بهذه الكلمات وهذه الصورة ولم أعرف مغزاه إلا بعد اغتياله صباح اليوم (شاهد) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الصحفي اليمني سام الغباري إن حسن زيد بعث له برسالة على ماسنجر قبل 8 ساعات من اغتياله وتوعده.

وفي تغريدة على حسابه بتويتر قال الغباري إن حسن زيد توعده بأنه لن يعود لن صنعاء فرد عليه أنت قاتل وسيقتلك الحوثي.

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وأضاف الصحفي أن زيد أرسل له صورة وهو برفقة قيادي حوثي آخر يدعى محمد مفتاح.

فتساءل الغباري هل لمفتاح يد في ذلك ؟ ولماذا أرسل زيد هذه الصورة ؟.

وكان مسلحون مجهولون قد اغتالوا صباح اليوم وزير الشباب والرياضة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها حسن زيد.

واتهمت وزارة الداخلية الحوثية وحزب الحق التابع لحسن زيد التحالف العربي بالوقوف وراء العملية.

*المشهد اليمني