شكرا لمتابعة خبر عن شاهد صورة : تجمع القيادي حسن زيد و الرئيس صالح الصماد و محمد علي الحوثي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حصل محرر موقع ’’الخليج 365‘‘، على صورة تجمع كلاً من وزير الشباب والرياضة بحكومة الحوثيين حسن زيد الذي تم اغتياله صباح اليوم في جسر حدة بالعاصمة صنعاء، والرئيس السابق بحكومة الحوثيين ثالح الصماد.

وظهر في الصوره وزير الشباب والرياضة حسن زيد والرئيس صالح الصماد والقيادي محمد علي الحوثي، جالس بالوسط.

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