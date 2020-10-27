شكرا لمتابعة خبر عن جميح : حسن زيد حرض على قتل صالح والرئيس هادي وإقتحام مارب .. اليوم يشرب من الكأس نفسها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الساسي محمد جميح تغريدة ، رصدها محرر ’’سمابرس‘‘، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، قال فيها ، ان حسن زيد وزير الشباب والرياضة بحكومة الحوثيين، دعاء في وقت سابق لإغلاق المدارس عاماً كاملاً، وإرسال الطلاب إلى الجبهات.

وقال ايضاً، أن حسن زيد حرض على قتل الرئيس السابق صالح، وقال إن مصدر الخطر في الحنش رأسه ... ضربه في رأسه يقضي عليه، وحرض على قتل الرئيس هادي كذلك.

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واختتم جميح تغريدته قائلاً :’’حرض على مأرب وقبلها على تعز وعدن، فهل شرب الكأس نفسها؟