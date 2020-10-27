شكرا لمتابعة خبر عن أكثر من 25 رصاصة في رأس وزير حوثي في حكومة الحوثيين في قلب العاصمة صنعاء .. ومصادر تكشف تفاصيل ماحدث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر مطلع في العاصمة صنعاء لشبكة أبابيل الاخبارية إن القيادي الحوثي ورأس حزب الحق حسن زيد الذي يشغل منصب وزير الشباب والرياضة في حكومة الحوثيين تعرض لأكثر من من 25 رصاصة في رأسه وبقية أجزاء جسده، ما أدى إلى وفاته فورًا.

ووصف المصدر لحظات تعرض سيارة حسن زيد للاعتراض وإطلاق وابل كثيف من نيران الكلاشنكوف في جسر حدة بالعاصمة صنعاء اليوم الثلاثاء.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

أكثر من 25 رصاصة في رأس وزير حوثي في حكومة الحوثيين في قلب العاصمة صنعاء .. ومصادر تكشف تفاصيل ماحدث

مسلسل باب الحارة .. يفقد أحد نجومه بعد وفاته بمرض عضال (الاسم)

القذافي : يثير الجدل حيا وميتا .. مفاجأة صادمة يوما بعد يوم كشفتها تحقيقات امتدت لـ40 ساعة مع رئيس سابق مشبوه

شاهد : وصلة رقص تقلب مصر رأساً على عقب .. وهذا ما فعلته “لورديانا” بالشباب! (فيديو)

الفنان ’’هاني شاكر‘‘ ينفجر في نوبة بكاء امام الاعلامية ‘‘وفاء الكيلاني’’ بسبب والدته

الراقصة البرازيلية’’لوردينا‘‘ تتصدر تريند جوجل بسبب فيديو رقصها على ’’إخواتى‘‘

الباحثة البريطانية ’’هيلين بوند‘‘ وجبة يمنية شهيرة تعتبر أفضل فطور صحي

“شاهد” الهواء يحرج الإعلامية ’’لجين عمران‘‘ ويضعها في موقع محرج وصديقاتها يضحكن عليها .. فيديو

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وفي اول اعتراف حوثي بمقتل حسن زيد أعلن الاإعلامي الحوثي أسامة ساري "استشهاد وزير الشباب والرياضة حسن زيد.. في حادثة الاغتيال التي تعرض لها صباح اليوم.."

وقال مصدر مطلع لشبكة أبابيل الاخبارية إن زيد نقل إلى الألماني في حي حدة بصنعاء وأن حالته الصحية متردية، لكنه توفي قبل وصوله للمستشفى.

وكانت مصادر مطلعة أكدت لشبكة أبابيل الاخبارية أكدت في وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء إصابة الوزير في حكومة الحوثيين حسن زيد بجروح بليغة إثر تعرض سيارته لإطلاق نار بالعاصمة صنعاء.

وقال الإعلامي المقرب من زعيم الحوثيين أسامة ساري، إن حسن زيد إن عناصر وصفها بالمجهولة حاولت اغتيال حسن زيد في منطقة حدة بالعاصمة صنعاء، وتم إدخاله العناية المركزة إثر اصابته بعيارات نارية. قبل أن يعود مرة ثانية للإعلان عن مقتلة إثر حادثة الاغتيال.

ويرأس حسن زيد منصب رئيس حزب الحق العنصري والذي لا يقبل ضمن أعضائه سوى السلاليين الهاشمين، وهو من أشد مناصري جماعة الحوثي.