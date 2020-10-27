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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. أول صورة للوزير حسن زيد وهو مسجى بعد اغتياله وكشف الجناة للراي العام

أكد مصدر مطلع ان الاجهزة الامنية بصنعاء القت القبض على متهمين باغتيال الوزير بحكومة صنعاء حسن زيد وان التحقيقات جارية وسيتم كشفها للراي العام قريبا هذا وينشر موقع البوابة الاخبارية اليمنية اول صورة للوزير زيد وهو مسجى اثناء زيارة القيادي البارز محمد علي الحوثي وعدد من الشخصيات لجثمانه ========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: تفاصيل عملية تصفية الوزير حسن زيد في العاصمة صنعاء ومصادر تكشف قائمة بالشخصيات المرشحة للاغتيال.. اسماء تحذير هام وعاجل وخطير للغاية .. احذفها فوراً هذه التطبيقات خطيرة وتسرق أموالك باستخدام هاتفك وردنا الان.. أول صورة للوزير حسن زيد وهو مسجى بعد اغتياله وكشف الجناة للراي العام هل تذكرون عدد الرصاصات التي اخترقت جسد الرئيس الراحل علي عبد الله صالح..شاهد كم عدد الرصاصات التي اخترقت جسد الوزير حسن زيد بعد اغتيال "حسن زيد"..الحوثيين يسعدون كل اليمنيين في الداخل والخارج بخبر رسمي ومفرح انتظره كل اليمنيين بفارغ الصبر شاهد.. اول صور لابنة القيادي الحوثي حسن زيد التي أصيبت معه اليوم عاجل..أسرة الوزير القتيل حسن زيد تتلقى قبل قليل خبر صاعق وموجع سبب صدمة كبيرة للعائلة كلها ( صورة مؤلمة ) عاجل:مصير اوروبا على كف عفريت وكارثة مرعبة تحل عليها اليوم الثلاثاء اشد خطرا من فيروس كورونا القاتل جريمة أخلاقية تطارد ‘‘مايكل جاكسون’’ إلى قبره..وأحد الضحايا يعترف: هذا ما فعله وعمري 10 سنوات ورد الان..شاهد صورة لمنفذ عملية اغتيال الوزير الحوثي حسن زيد ( صورة) عاجل:الداخلية تكشف معلومات طارئة عن اغتيال الوزير حسن زيد وما حدث لابنته ..وحزب الحق يكشف الفاعل ومن يقف وراء اغتياله من هو الراحل “الأحمر الدوري” قائد “إعدامات الرفاق” و رجل صدام الوفي الذي ظهر في التسجيل “المرعب”؟ الحوثيين يتلقون ضربة موجعة في هذه الجبهة والجيش الوطني يزف بشارات النصر اعترافات صادمة للعروسة العربية التي قتلت عريسها بعد 10 أيام من الزفاف السعودية تصدر أول تعليق رسمي على الرسوم المسيئة للنبي محمد وموقف ماكرون ثورة غضب عارمة تجتاح أول عـاصمة عربية وتؤدب الرئيس ماكرون وتحرق مقر السفارة الفرنسية داعية خليجي شهير يصدم الامة الاسلامية ويرفض مقاطعة المنتجات الفرنسية بعد اساءة ماكرون للرسول عليه الصلاة والسلام ( فيديو )

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