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صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون عدد الرصاصات التي اخترقت جسد الرئيس الراحل علي عبد الله صالح..شاهد كم عدد الرصاصات التي اخترقت جسد الوزير حسن زيد



قال مصدر مطلع في العاصمة صنعاء إن القيادي الحوثي ورئيس حزب الحق حسن زيد الذي يشغل منصب وزير الشباب والرياضة لدى الحوثيين تعرض لأكثر من من 30 رصاصة، ما أدى إلى وفاته فورًا. ووصف المصدر لحظات تعرض سيارة حسن زيد للاعتراض وإطلاق وابل كثيف من نيران الكلاشنكوف في جسر حدة بالعاصمة صنعاء اليوم الثلاثاء. ========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: تفاصيل عملية تصفية الوزير حسن زيد في العاصمة صنعاء ومصادر تكشف قائمة بالشخصيات المرشحة للاغتيال.. اسماء تحذير هام وعاجل وخطير للغاية .. احذفها فوراً هذه التطبيقات خطيرة وتسرق أموالك باستخدام هاتفك وردنا الان.. أول صورة للوزير حسن زيد وهو مسجى بعد اغتياله وكشف الجناة للراي العام هل تذكرون عدد الرصاصات التي اخترقت جسد الرئيس الراحل علي عبد الله صالح..شاهد كم عدد الرصاصات التي اخترقت جسد الوزير حسن زيد بعد اغتيال "حسن زيد"..الحوثيين يسعدون كل اليمنيين في الداخل والخارج بخبر رسمي ومفرح انتظره كل اليمنيين بفارغ الصبر شاهد.. اول صور لابنة القيادي الحوثي حسن زيد التي أصيبت معه اليوم عاجل..أسرة الوزير القتيل حسن زيد تتلقى قبل قليل خبر صاعق وموجع سبب صدمة كبيرة للعائلة كلها ( صورة مؤلمة ) عاجل:مصير اوروبا على كف عفريت وكارثة مرعبة تحل عليها اليوم الثلاثاء اشد خطرا من فيروس كورونا القاتل جريمة أخلاقية تطارد ‘‘مايكل جاكسون’’ إلى قبره..وأحد الضحايا يعترف: هذا ما فعله وعمري 10 سنوات ورد الان..شاهد صورة لمنفذ عملية اغتيال الوزير الحوثي حسن زيد ( صورة) عاجل:الداخلية تكشف معلومات طارئة عن اغتيال الوزير حسن زيد وما حدث لابنته ..وحزب الحق يكشف الفاعل ومن يقف وراء اغتياله من هو الراحل “الأحمر الدوري” قائد “إعدامات الرفاق” و رجل صدام الوفي الذي ظهر في التسجيل “المرعب”؟ الحوثيين يتلقون ضربة موجعة في هذه الجبهة والجيش الوطني يزف بشارات النصر اعترافات صادمة للعروسة العربية التي قتلت عريسها بعد 10 أيام من الزفاف السعودية تصدر أول تعليق رسمي على الرسوم المسيئة للنبي محمد وموقف ماكرون ثورة غضب عارمة تجتاح أول عـاصمة عربية وتؤدب الرئيس ماكرون وتحرق مقر السفارة الفرنسية داعية خليجي شهير يصدم الامة الاسلامية ويرفض مقاطعة المنتجات الفرنسية بعد اساءة ماكرون للرسول عليه الصلاة والسلام ( فيديو ) #وفي اول اعتراف حوثي بمقتل حسن زيد أعلن الاإعلامي الحوثي أسامة ساري “استشهاد وزير الشباب والرياضة حسن زيد.. في حادثة الاغتيال التي تعرض لها صباح اليوم..”

وقال مصدر مطلع إن زيد نقل إلى الألماني في حي حدة بصنعاء وأن حالته الصحية متردية، لكنه توفي قبل وصوله للمستشفى. #وكانت مصادر مطلعة أكدت في وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء إصابة الوزير لدى الحوثيين حسن زيد بجروح بليغة إثر تعرض سيارته لإطلاق نار بالعاصمة صنعاء. #وقال الإعلامي المقرب من زعيم الحوثيين أسامة ساري، إن عناصر مجهولة حاولت اغتيال حسن زيد في منطقة حدة بالعاصمة صنعاء، وتم إدخاله العناية المركزة إثر اصابته بعيارات نارية. قبل أن يعود مرة ثانية للإعلان عن مقتلة إثر حادثة الاغتيال. ويرأس حسن زيد منصب رئيس حزب الحق

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