شكرا لبحثكم عن خبر ماذا قال نجل الوزير الحوثي حسن زيد في اول تعليق على مصرعه بقلب صنعاء؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علق نجل حسن زيد، على حادثة اغتيال والده الذي كان يشغل وزير الشباب والرياضة بحكومة الحوثيين غير المعترف بها، والذي اغتيل بهجوم مسلح استهدفه في العاصمة صنعاء صباح اليوم الثلاثاء.

وقال محمد حسن زيد في تصريح تناقلته وسائل اعلام تابعة للحوثيين، أن " دم والدي لن يذهب هدرًا، وسيكون وبالاً على من ارتكب هذه الجريمة".

وأضاف: " كلنا ثقة بالأجهزة الأمنية (التي تديرها مليشيا الحوثي) وجهودها في تعقب المجرمين الذين نفذوا عملية اغتيال الوزير حسن زيد".

ولم يتهم نجل زيد طرف بعينه، كمنفذ لعملية اغتيال والده.

وفي وقت سابق من اليوم، أطلق مسلحان على متن دراجة نارية، وابلا من الرصاص على سيارة حسن زيد في منطقة حدة جنوبي العاصمة، ما أدى إلى إصابته وابنته بجراح بليغة توفي على أثرها بعد نقله إلى المستشفى اليمني الألماني القريب من موقع الحادث، فيما لا تزال ابنته تخضع للعلاج وفي حالة حرجة.