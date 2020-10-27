شكرا لبحثكم عن خبر مصادر: مليشيا الحوثي تسيطر على ”نجد العتق” بعد معارك عنيفة مع الجيش الوطني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر ميدانية وإعلامية، إن مليشيا الحوثي الإنقلابية، سيطرة خلال الساعات الماضية، على منطقة "نجد العتق" في مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وذكرت المصادر، أن مليشيا الحوثي شنت هجمات مكثفة خلال الساعات الماضية، على مواقع تمركز القوات الحكومية، وتمكنت المليشيات من السيطرة على منطقة "نجد العتق" في مديرية "نهم".

وكان الجيش الوطني قد أعلن اليوم الاثنين، عن مصرع 30 عنصرًا حوثيًا وإصابة وأسر آخرين، خلال معارك عنيفة في جبهات مديرية نهم شرقي صنعاء.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية تخوض لليوم الثالث على التوالي معارك مستمرة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهات صلب ونجد العتق بمديرية نهم.

وأضاف، أن المعارك التي شهدتها جبهات نهم اليوم؛ أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 30 عنصراً من مليشيات الحوثي الانقلابية إلى جانب عدد كبير من الجرحى والأسرى.

وقال المركز إن "مدفعية الجيش الوطني دمرت مواقع وتحصينات المليشيات في مواقع متفرقة في نجد العتق، بالإضافة إلى تدمير معدات قتالية منها أربعة أطقم بعتادها".

وأشار إلى أن المعارك تزامنت مع غارات لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفت تجمعات وتعزيزات كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي وأسفرت أيضاً عن خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات منها عربتين وأطقم في منطقة النجد.