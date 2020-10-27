الأرصاد يعلن عن الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة مع التنبيهات 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أكتوبر 2020

عدن - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، عن الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة.



ووفقا للمركز فإن الطقس، بالمرتفعات الجبلية طقس بارد الى شديد البرودة وجاف اثناء الليل وساعات الصباح الاولى على محافظات ( صعدة ،عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، الضالع ) والمناطق المرتفعة من محافظات (اب ، لحج ، أبين ، تعز) واجزاء من الهضاب الداخلية ، ومشمس اغلب ساعات النهار ولا يستبعد ان تتكون خلايا متفرقة من السحب الركامية في فترة ما بعد الظهيرة على اجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية وكذلك المناطق الجبلية المقابلة لسهل تهامه.

أما المناطق الساحلية، اجواء صحوة الى غائمة جزئياً بسحب منخفضة خاصة على السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها، والرياح معتدلة تنشط احيانا مثيرة للاتربة على السواحل الغربية والجنوبية ومدخل باب المندب وتتراوح سرعتها من 12 الى 25 عقدة.

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وبالمناطق الصحراوية، طقس بارد نسبيا وجاف ليلاً وصحو بوجه عام، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة.

وفي أرخبيل سقطرى، اجواء غائمة جزئياً مع احتمال هطول امطار متفرقة.

ونبه المركز الوطني للأرصاد الاخوة المواطنين:

في المحافظات الجبلية واجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية المذكورة أعلاه او الذاهبين إليها من التدني في درجات الحرارة الصغرى وخاصة كبار السن والمرضى والأطفال والعاملين أثناء المساء وساعات الصباح الباكر، والإخوة المزارعين من آثار موجة البرد الشديدة حفاظا على مواشيهم و محاصيلهم الزراعية.