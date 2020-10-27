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حملة عسكرية لازالة النقاط العشوائية على خط تعز التربة 

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تعز - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أكتوبر 2020

حملة عسكرية لازالة النقاط العشوائية على خط تعز التربة 

تعز - الخليج 365

قامت قوات من الشرطة العسكرية واللواء الخامس حرس رئاسي اليوم الثلاثاء، بازالة النقاط العشوائية على خط تعز التربة. 

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وقال قائد الشرطة العسكرية العميد محمد سالم الخولاني، إن إزالة النقاط العشوائية جاءت نتاج لمخرجات اللجنة الأمنية بهدف تسهيل مرور المواطنين. 

وأكد على إيقاف الجبايات على المركبات بطرق مخالفة للقانون، والتي كانت تحصل عبر النقاط العشوائية، منوهًا على أهمية الحفاظ على المال العام.

وتوعد الخولاني بالتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بايرادات الدولة، واقلاق السكنية العامة، مشددا الحفاظ على أمن واستقرار المواطن.  

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