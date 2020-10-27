شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أنباء عن وفاة ابنة الوزير الحوثي حسن زيد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 صنعاء - الخليج 365 ترددت أنباء عن وفاة ابنة حسن زيد المعين كوزير للشباب والرياضة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها.

Advertisements وبحسب الأنباء الأولية فإن ابنة حسن زيد توفيت متأثرة بإصابتها خلال عملية اغتيال لوالدها الحوثي حسن زيد في منطقة حدة بالعاصمة صنعاء المحتلة من قبل الحوثيين. ولم ترد أنباء أو تفاصيل حول ذلك. وكان القيادي في حزب الحق ووزير الشباب والرياضة المعين من قبل الحوثيين حسن زيد قد قتل متأثراً بجراحه جراء اطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين في حدة ظهر اليوم الثلاثاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن وفاة ابنة الوزير الحوثي حسن زيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.