مليشيا الحوثي تفرض جبايات وقماشيات خضراء على التجار والمحلات في إب 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 إب - الخليج 365 فرضت مليشيا الحوثي الإنقلابية جبايات مالية على التجار وإصحاب المحلات التجارية والمؤسسات الأهلية ومواطنين في محافظة إب وسط اليمن.

Advertisements وقالت مصادر مطلعة إن مليشيا الحوثي تواصل ابتزاز التجار وأصحاب المحلات التجارية والمواطنين بذريعة الاحتفال بالمولد النبوي وتفرض جبايات مالية عليهم. وأجبرت المليشيا الحوثية، تجار وأصحاب محلات ومؤسسات على دفع مبالغ مالية كبيرة تحت مسمى "حق النبي" وذلك تحت تهديد السلاح كما هددت بإغلاق محلاتهم في حال عدم الاستجابة. المصادر أفادت أن ميليشيا الحوثي أجبرت كافة المؤسسات والشركات الخاصة وأصحاب المطاعم والمحلات التجارية بجميع أحياء وشوارع مدينة إب والمدن الثانوية، على تعليق قماشيات خضراء بالإضافة إلى الإضاءة الخضراء وفرضت عقوبات على المخالفين. وبالتزامن مع فرض المليشيا الحوثية للجبايات وتعليق الأعلام الخضراء، تعيش المحافظة إنهيار كامل للخدمات العامة، إذ تعيش المحافظة أزمة خانقة في المياه التي لا تصل إلا كل شهرين وبشكل متقطع، وأزمة حادة في المشتقات النفطية وأزمة في مادة الغاز المنزلي، إضافة إلى إرتفاع الأسعار بشكل جنوني وتسرب الطلاب من المدارس، وانتشار الفقر والمرض وانهيار قيمة الريال اليمني.

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