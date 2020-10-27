شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاستخبارات الإسرائيلي يكشف عن الدول العربية التي ستطبع قريبا معهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، مساء أمس الاثنين، عن أسماء الدول العربية التي تسعى بلاده إلى التطبيع معها قريبًا عقب اتفاقيتها مع الإمارات والبحرين والسودان.

وأوضح الوزير الإسرائيلي، أن الدول المستهدفة خلال الفترة المقبلة، هي سلطنة عمان، وقطر، والنيجر، والمغرب؛ حيث سيتم تكثيف المفاوضات معها من أجل التوصل إلى اتفاقيات سلام بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

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وأكد كوهين، أن إسرائيل بصدد التوصل إلى اتفاق مماثل مع دولة خليجية وأخرى أفريقية، لافتًا إلى أن ما حدث هو ما أشار إليه تماما، إذ انضمت مملكة البحرين والسودان إلى مسيرة السلام مع الدولة العبرية.

وأشار إلى أن بلاده تسعى إلى تشكيل جبهة قوية تضم كلا من مصر والسودان والبحرين والإمارات العربية المتحدة، في مقابل ما أسماه "محور الشر الذي تقوده إيران وأردوغان".