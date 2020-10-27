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صنعاء - ياسمين الخيامي - السعودية تكشف عن خطوة حوثية خطيرة ستكون كارثة عليها وعلى كل دول الخليج

أكد الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية المكلف المهندس علي الغامدي، أن كارثة خزان صافر مشابهة لكارثة سكب النفط في مياه الخليج العربي عام 1991م، التي شكلت، حينئذ، كارثة بيئية ما زالت تعاني منها البيئة في المنطقة، مشيرًا إلى تعنُّت الميليشيات الحوثية في إفشال التوصل إلى اتفاق لبدء الصيانة الخزان صافر. وأضاف «الغامدي»، أنَّ وزارة البيئة والمياه والزراعة، لديها استعداد دائم، وتقوم مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالاشتراك مع شركاء بالقطاعين العام والخاص، بمشاركة 26 جهة معنية بالبيئة البحرية وسلامتها بتنفيذ تجربة تعبوية افتراضية؛ ضمن الخطط السنوية لرفع الجاهزية والتمرين مستمر يومين للتدرب على مكافحة التلوث البحري بالزيت والمواد الضارة؛ لرفع ميستوى الاستعداد وتعامل الجهات المشاركة على التعامل مع الحوادث الناجمة عن ذلك التلوث. ========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: بعد اغتيال "حسن زيد"..الحوثيين يسعدون كل اليمنيين في الداخل والخارج بخبر رسمي ومفرح انتظره كل اليمنيين بفارغ الصبر شاهد.. اول صور لابنة القيادي الحوثي حسن زيد التي أصيبت معه اليوم عاجل..أسرة الوزير القتيل حسن زيد تتلقى قبل قليل خبر صاعق وموجع سبب صدمة كبيرة للعائلة كلها ( صورة مؤلمة ) عاجل:مصير اوروبا على كف عفريت وكارثة مرعبة تحل عليها اليوم الثلاثاء اشد خطرا من فيروس كورونا القاتل جريمة أخلاقية تطارد ‘‘مايكل جاكسون’’ إلى قبره..وأحد الضحايا يعترف: هذا ما فعله وعمري 10 سنوات ورد الان..شاهد صورة لمنفذ عملية اغتيال الوزير الحوثي حسن زيد ( صورة) عاجل:الداخلية تكشف معلومات طارئة عن اغتيال الوزير حسن زيد وما حدث لابنته ..وحزب الحق يكشف الفاعل ومن يقف وراء اغتياله من هو الراحل “الأحمر الدوري” قائد “إعدامات الرفاق” و رجل صدام الوفي الذي ظهر في التسجيل “المرعب”؟ Advertisements الحوثيين يتلقون ضربة موجعة في هذه الجبهة والجيش الوطني يزف بشارات النصر اعترافات صادمة للعروسة العربية التي قتلت عريسها بعد 10 أيام من الزفاف السعودية تصدر أول تعليق رسمي على الرسوم المسيئة للنبي محمد وموقف ماكرون ثورة غضب عارمة تجتاح أول عـاصمة عربية وتؤدب الرئيس ماكرون وتحرق مقر السفارة الفرنسية داعية خليجي شهير يصدم الامة الاسلامية ويرفض مقاطعة المنتجات الفرنسية بعد اساءة ماكرون للرسول عليه الصلاة والسلام ( فيديو ) هل تذكرون الشخص الذي رصدت أمريكا 10 ملايين دولار للقبض عليه..شاهد ما حدث له اليوم ( صورة + الاسم ) صرخة مدوية تستنفر الاجهزة الامنية السعودية..وعندما وصلت الدورية الى المنزل كانت المفاجئة التي صدمت الجميع ولم يصدقها أحد سيدة بمفردها داخل المنزل تلتقط لنفسها ‘"سيلفي"..وعندما ارادات مشاهدة الصور ظهر لها شيء مخيف أثار الرعب في نفسها ..(صورة) معلمة يمنية في هذه المحافظة الجنوبية تتحول الى وحش كاسر وترتكب جريمة مروعة..لن تصدق ماذا فعلت هذه المعلمة الوزير صالح الجبواني يرعب الرئيس هادي ويفجر مفاجأة كبيرة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة إلى ذلك أعلن وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية معمر الإرياني، ، فشل المساعي الدولية في إقناع الحوثي بالسماح لفريق أممي بفحص خزان «صافر»، كما أشار المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي إلى المبادرة التي اقترحها وزير النقل اليمني، ووافقت عليها الحكومة اليمنية، والتي تتضمن بيع النفط الموجود في خزان صافر ودفع مرتبات الموظفين العاملين بالجانبين الصحي والتعليم، لكن أحبطت الميليشيات الحوثية الانقلابية تلك الجهود.

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