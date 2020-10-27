محافظ عدن يناقش مع منظمة الهجرة الدولية تدخلاتها في المحافظة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
ناقش محافظ عدن، احمد حامد لملس، اليوم الثلاثاء، مع نائب رئيس المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، جون ماكيو، عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المنظمة وتدخلاتها في العاصمة عدن وآليات التنسيق بين السلطة المحلية ومكتب المنظمة بعدن في هذا الشأن .
وتطرق اللقاء إلى مناقشة أوضاع اللاجئين والمهاجرين من القرن الأفريقي المتواجدين وآلية إعادتهم إلى بلدانهم .
وفي اللقاء، أكد محافظ عدن إستعداد السلطة المحلية تقديم كافة أوجه المساعدة للمنظمة الدولية للهجرة على إنجاح مشروعها في إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية .. لافتاً إلى العبء الذي تتحمله محافظة عدن جراء تواجد الأعداد الكبيرة من المهاجرين وتورط البعض منهم في مشكلات أمنية .
بدوره أشاد المسؤول الدولي بجهود السلطة المحلية في المحافظة والجهات المعنية فيما يخص بإستقبال المهاجرين وتحمل تبعات تواجدهم في عدن .. مشيراً إلى أنه تم التوصل مع الحكومة الإثيوبية إلى اتفاق بشأن تنفيذ مشروع إعادة المهاجرين .
حضر اللقاء السكرتير الأول المختص في دائرة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية مجاهد عبدالله هادي، ومدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي انتصار مرشد .
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