استهداف حوثي على أحياء التحيتا السكنية جنوب الحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 Advertisements الحديدة - الخليج 365 استهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية، صباح اليوم الثلاثاء، الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مختلف مديريات محافظة شمال مدينة التحيتا جنوب الحديدة، في إطار خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.

وقالت مصادر محلية أن المليشيات الحوثية استهدفت استهدفت بقذائف المدفعية الهاون الأحياء السكنية ومنازل المواطنين مخلفة حالة من الخوف والهلع في صفوف المدنيين الابرياء. يذكر أن المليشيات الحوثية الإجرامية تواصل مسلسل جرائمها بحق المدنيين حيث استهدفت يوم الأحد الماضي منظومة الطاقة الشمسية لمشروع المياة في المديرية، مما تسبب بحرمان أكثر من 30 ألف نسمة من المياة.

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