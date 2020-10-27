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60 خرقا حوثيا بالحديدة في الساعات الماضية

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أكتوبر 2020

60 خرقا حوثيا بالحديدة في الساعات الماضية

الحديدة - الخليج 365

رصدت القوات المشتركة 60 خرقا ارتكبتها مليشيات الحوثي،  للهدنة الأممية ووقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة في الساعات الماضية. 

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وقال مصدر عملياتي، إن القوات المشتركة رصدت الخروقات والإنتهاكات الحوثية التي بلغ عددها ( 60 ) خرقا خلال الــ 8 الساعات الماضية، وطالت مناطق متفرقة في مديريتي حيس والتحيتا. 

وأشار المصدر أن الخروقات شملت عمليات استهداف وقصف على القرى والأحياء السكنية ومزارع المواطنين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مما أدى إلى استشهاد إمرأة وهي ترعي اغنامها في منطقة بيت مغاري بمدينة حيس برصاص قناصة الحوثيين. 

يذكر أن المليشيات الحوثية كانت ارتكبها يوم أمس 100خرق بحق المدنيين في مناطق متفرقة في محافظة الحديدة، ضمن تصعيدها العسكري ومساعيها للقضاء على الهدنة الأممية.

 

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