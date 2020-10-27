الهلال الإماراتي يسير عيادة طبية متنقلة إلى مخيم اللاجئين الإرتيريين بالخوخة  

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 الحديدة - الخليج 365 سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عيادة متنقلة إلى مخيم الارتيريين في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، لتقديم الخدمات الطبية للأجئين من دولة أرتيريا الشقيقة.

وقال الطبيب بالعيادة مصطفى الكازمي: أن العيادة استقبلت عشرات الحالات المرضية من اللاجئين الذين يعانون من أمراض الجلد والحميات والضغط والسكري خصوصا من النساء وكبار السن. Advertisements واضاف الكازمي، أن الطاقم الطبي قام بتقييم الحالات المرضية ومعاينتها وتقديم الخدمات الصحية لهم وصرف الأدوية المجانية اللازمة. وتواصل العيادة الطبية التابعة الهلال الأحمر الإماراتي تقديم خدماتها الطبية ضمن الجهود الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة في الساحل الغربي.

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