وكيل حضرموت يطلع على التحضيرات الجارية لتنفيذ الفعالية الدولية (تيدكس )

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أكتوبر 2020

الخليج 365 - سيئون

إطلع وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري ،اليوم ، على التحضيرات الجارية لتنفيذ الفعالية الدولية (تيدكس أُوْومِن) سيئون المقرر إقامتها في نهاية شهر نوفمبر المقبل.



واستمع الوكيل الكثيري بحضور الوكيلين المساعدين المهندس هشام السعيدي وعبد الهادي التميمي من الفريق المنظم للفاعلية برئاسة عائشة الجعيدي إلى أبرز أنشطة الفعالية التي تستهدف عرض جملة من الأفكار التي تستحق الإنتشار وتعكس نماذج مشرفة من أنشطة وأعمال المرأة في هذه المنطقة ، مصحوبة بمعرض لأبرز نتاجات المشاركات في الفعالية .

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وأشارت رئيسة وعضوات الفريق المنظم ،إلى التحضيرات الجارية على طريق إنجاح الفعالية بكفاءة عالية ، مستفيدين من تجارب مماثلة تم تنفيذها على المستوى الوطني والمحلي ، وما تحمله هذه الفعالية من مدلولات تؤكد عظمة دور المرأة وقدرتها على التغلب على التحديات التي تواجه حياتها بحكمة واقتدار ، إضافة إلى تمكينها من إثبات ذاتها في المجالات كافة.

كما تناول الفريق أوجه الدعم والتنسيق من قبل السلطة المحلية في مديريات الوادي والصحراء لإنجاح هذه الفعالية الدولية التي تم التنسيق بشأنها مع الجهة المنظمة للفعالية على المستوى الدولي التي تشمل ست دول من شتى أنحاء العالم نظرا لما تتمتع مديريات وادي حضرموت من مقومات عديدة تسهم في تحقيق النجاح المأمول .

وأكد وكيل المحافظة حرص السلطة المحلية لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة ، وتسخير الإمكانيات البشرية والفنية المتاحة وبذل أقصى الجهود لانجاح الفعالية.