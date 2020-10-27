مناقشة احتياجات مديرية سيئون في عدد من المجالات التنموية والخدمية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 الخليج 365 - سيئون ناقش لقاء عقد بمدينة سيئون محافظة حضرموت ،اليوم ، برئاسة وكيل المحافظة لشئون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري ،سبل تدخل السلطة المحلية في مديريات الوادي والصحراء لتلبية أهم الاحتياجات الأساسية في المجالين الخدماتي والتنموي.

وجرى في اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي وضم مدير عام مديرية سيئون محمد عوض العامري وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمديرية ،استعراض جملة من التدخلات الملحة التي تتطلب مساندة السلطة المحلية بالوادي في تحقيقها على أرض الواقع . Advertisements وأقر اللقاء تشكيل لجنة دائمة لإدارة الحدائق العامة بالمديرية للقيام بالإشراف عليها وتقييم الخدمات المقدمة فيها . وأوضح وكيل المحافظة أن السلطة المحلية بمديريات الوادي والصحراء تعتزم تنفيذ مشروع سفلتة توسعة المدخلين الغربي والشرقي ، وكذلك مقاطع في عدد من الشوارع والساحات الرئيسية والفرعية لمدينة سيئون لمواكبة حركة المركبات المتزايدة. كما جرى تكليف الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمديرية بتدارس إمكانية استيعاب البرنامج الاستثماري بالمديرية للأعوام القادمة لمشاريع صيانة وإعادة تأهيل وبناء عدد من المدارس المتضررة جراء الأمطار والسيول الأخيرة والمتهالكة نتيجة لتقادم بنائها .

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