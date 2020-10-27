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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "الفاو": توقف برنامج لقاحات الماشية فاقم الأمراض الحيوانية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعربت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) عن قلقها على المواشي في اليمن، بسبب توقف برنامجها الخاص بتطعيم الماشية، الذي قالت إنه بحاجة ماسة إلى 3 ملايين دولار لإعادة تشغيله.
وأفادت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في آخر تحديث لها، إن إغلاق برنامج تطعيم الماشية في اليمن، بسبب نقص التمويل، قد أدى إلى زيادة الأمراض الحيوانية والوفيات.
وأضافت، إن أكثر من 215 ألف أسرة ريفية تواجه أزمة وانعدام الأمن الغذائي في حالات الطوارئ، أصبحت الآن بدون جزء أو كل مصدر دخلها الرئيس.
وبحسب الفاو توفر الثروة الحيوانية الدخل الرئيسي لأكثر من 3 ملايين و200 ألف رعاة في جميع أنحاء اليمن.
وقالت الفاو إن العائلات تربي الأغنام والماعز والماشية، وتعتمد على استهلاك وبيع منتجاتها للبقاء على قيد الحياة.
وترى المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن القدرة على بيع حيوان لجمع الأموال بسرعة عند مواجهة حالة طوارئ أو صدمة هي استراتيجية البقاء الاحتياطية الرئيسية للعديد من اليمنيين الريفيين.
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