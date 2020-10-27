نادي القضاة الجنوبي يتوعد بمقاضاة "يمن شباب" بعد إساءتها للنائب العام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أكتوبر 2020

الخليج 365 - متابعات خاصة

نفى نادي القضاة الجنوبي ما نشرته قناة (يمن شباب الفضائية) ومنها إلى منصات التواصل الاجتماعي، من أخبار ملفقة نسبت إليه فيها من التطاول والإساءة والهجوم المتعمّد على مقام معالي النائب العام د. علي أحمد الأعوش "بهدف خلق نوع من التوتر في العلاقة ما بين النادي والهيئات القضائية ومنها مقام معالي النائب العام".

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وأضاف المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي، في بيان صادر عنه الاثنين 26 أكتوبر: إن ما تناولته [قناة يمن شباب] وغيرها من الوسائط الإعلامية من تطاول وإساءة لمقام النائب العام يعد سلوكا يخالف الدستور والقانون يضع القناة المذكورة وغيرها تحت طائلة المسؤولية القانونية.

كما عبر المكتب التنفيذي عن أسفه لما قام به أحد أعضائه من صياغة مذكرة استغل فيها صفته فيه ليكيل الاتهام والإساءة الى مقام معالي النائب العام، في سلوك قال البيان انه "لا يمت لأخلاقيات القضاة، ويؤكد بأن لا صلة للنادي فيما أبداه العضو، ويجزم بأن ما أورده ذلك العضو إنما هو تصرف شخصي محض لا يليق بقاض أن يتناول أي هيئة من هيئات القضاء أو رؤسائها بالقدح والاتهام والإساءة على النحو الذي قام به".

وأشاد بالنائب العام "د. علي أحمد الأعوش" الذي يعمل الى جانب أعضاء مجلس القضاء في المحافظات المحررة، على إعادة تأهيل مقرات النيابة العامة، مؤكدا أن "النادي لن يقبل أي إساءة أو اعتداء أو هجوم على السلطة القضائية أو أحد رؤوس هرمها أو على أي أحد من قضاة المحاكم أو أعضاء النيابة العامة".

وحذر نادي القضاة الجنوبي وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة ومنصات التواصل من مغبة التعرض بالتطاول أو الإساءة أو الهجوم على أي هيئة من هيئات السلطة القضائية، مؤكدا احتفاظه بحقه في ملاحقة ومقاضاة قناة (يمن شباب الفضائية) فيما قامت به من نشر أخبار نسبتها إلى نادي القضاة الجنوبي فيها من الاتهام والإساءة على معالي النائب العام.