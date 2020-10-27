بالتزامن مع وصول السفير الإيراني.. المليشيات تتناحر فيما بينها وحسن زيد أول القتلى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أكتوبر 2020

الخليج 365 - خاص

اغتال مسلحون مجهولون القيادي في مليشيا الحوثي حسن زيد بمنطقة حدة في صنعاء (يعتقد أنهم فصائل حوثية متنازعة).



وتعرض زيد لإطلاق نار، صباح الثلاثاء، في شارع حده وهو برفقة ابنته التي ترجلت من سيارة والدها مفزوعة تطلب المساعدة، فيما فر المسلحون.

وقالت مصادر إن الوزير وابنته تعرضا لإصابات، وأكدت الأنباء مقتل الوزير ولم يعرف مصير ابنته.

وتم اغتيال زيد في نفق شارع حده المدينة السكنية، وهو يقود سيارته التي اصطدمت بحاجز على الطريق بعد موته.

ويقول شهود عيان أن مسلحاً على متن دراجة نارية أطلق عليه النار وفر هاربا.

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وحسن زيد هو أحد القادة الحوثيين الداعين إلى التميز السلالي ويؤيد إقامة علاقات وثيقة مع السعودية.

وهو أول وزير يقتل في حكومة الحوثي التي لا يعترف بها أحد بهذه الطريقة في صنعاء.

وكان إبراهيم الحوثي شقيق عبدالملك الحوثي قتل قبل عام أيضا في شقة بصنعاء بمنطقة حدة ذاتها.

ويأتي اغتيال حسن زيد بعد عشرة أيام فقط من وصول السفير الإيراني حسن أيرلو إلى صنعاء وهو ضابط في الحرس الثوري الإيراني.