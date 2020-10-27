شكرا لقرائتكم خبر عن بـ”الميني جيب وصدر عريان ” – فيفي عبده قلبت الدنيا في الساحل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفاعل متابعو الفنانة الأستعراضية فيفي عبده مع أحدث إطلالتها وذلك بعدما شاركتهم أياها وهي تستجم بالعطلة الصيفية بالساحل الشمالي، وكان معظها سخرية منها : ” مفيش فايدة، هههههههه ياربي، اتهدي بقى ي فوفا الجو حر “.

وظهرت فيفي عبده وهي بإطلالة جرئية، حيث ارتدت فستانا قصيرا مجمسا، عكس زيادة وزنها بشكل ملفت، باللون الأزرق الفاقع وعليه بعض الرسومات الورود، يشبه المايوه، ونسقت عليه جيبه قصيرة باللون النبيتي، فيما أنتعلت صندل ذا كعب عال.

أما من الناحية الجمالية، وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية مع الماسكرا والكحل لتبرز جمال عينيها مع لون البينك الغامق فى الشفاه، أختارت ترك خصلات شعرها منسدلا بحرية فوق كتفيها.

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وعلقت على الصورة، قائلة: ” يا مساء الفل من الساحل الشمالي بحبكم ‏اوي”.