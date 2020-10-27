شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد – منة شلبي بتبوس يد يسرا وكله بتفرج والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تواجدت الفنانتان يسرا ومنة شلبي في مكان مقابلة الأخيرة مع الإعلامية بوسي شلبي على هامش فعاليات مهرجان الجونة، وبمجرد رؤيتها الفنانة الكبيرة يسرا سارعت إليها لمحاولة تقبيل يدها.
وفي مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت منة وهي تحاول تقبيل يد يسرا ولكن الأخيرة ابتعدت وسحبت يدها سريعا لتقبلها بعفوية في الهواء.
https://www.instagram.com/p/CGxZHKPBqaO/?utm_source=ig_web_copy_link
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