شكرا لقرائتكم خبر عن بصدر عاري – نسرين طافش جننت الشباب علي السوشيال ميديا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خطفت الفنانة السورية نسرين طافش الانظار بإطلالة ساحرة وأنيقة باللون الاحمر في رابع أيام مهرجان الجونة بدورته الرابعة.

وظهرت نسرين طافش على السجاة الجمراء بفستان باللون الأحمر الناري من التل من القطعة السفلية، وبقطعة لامعة وأكمام طويلة من الأعلى ، مع اختيار حقيبة لامعة باللون الفضي

واعتمدت نسرين طافش على تسريحة شعر بسيطة إذ اختارت لوك الشعر المنسدل للخلف، مع مكياج ترابي هادئ

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