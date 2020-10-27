شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور مثير لبنت الفنانة مى سليم – اتفرج والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - احتفلت الفنانة مى سليم بعيد ميلاد ابنتها “لى لى” ونشرت صور لها معها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.
وعلقت مى قائلة “النهاردة عيد ميلاد احلي حاجة في حياتي لي لي ربنا يخليكي ليا يارب كل سنة وانتي معايا و كل سنة و انتي اغلي حاجة في حياتي كل سنة و انتي حلوة يارب اشوفك اسعد الناس و يحفظك من كل شر “.
يذكر أن أحدث أعمال مي سليم مسلسل “حواديت الشانزليزيه” الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقص عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة “سينرجي”.
https://www.instagram.com/p/CGWuNR8hJvk/?utm_source=ig_web_copy_link
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