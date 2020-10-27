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صنعاء - ياسمين الخيامي - ضاحي خلفان يكشف موقف عبد الملك الحوثي على الإساءات الفرنسية ( فيديو)
علق الكاتب السياسي الاماراتي "ضاحي خلفان" على الإساءات الفرنسية لنبي الأمة - محمد صلى الله عليه وسلم -، بفيديو لفعالية احتفالية بالمولد النبوي أقامها الآلاف من اليمنيين في صنعاء.
وانتشرت فيديوهات احتفالات انصار الله بالمولد النبي لدى كثير من الناشطين العرب لعدم وجود صور اخرى معبرة عن النبي في الشبكة العنكبوتية كتلك التي يوثقها اعلام صنعاء في احتفالاتهم السنوية.
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وعرض ضاحي خلفان الاماراتي شديد الخصومة لانصار الله "الحوثيين" فيديو من احتشاد اليمنيين للاحتفال بمولد النبي محمد في العام 2019.
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