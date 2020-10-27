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صنعاء - ياسمين الخيامي - ضاحي خلفان يكشف موقف عبد الملك الحوثي على الإساءات الفرنسية ( فيديو)

علق الكاتب السياسي الاماراتي "ضاحي خلفان" على الإساءات الفرنسية لنبي الأمة - محمد صلى الله عليه وسلم -، بفيديو لفعالية احتفالية بالمولد النبوي أقامها الآلاف من اليمنيين في صنعاء.

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وانتشرت فيديوهات احتفالات انصار الله بالمولد النبي لدى كثير من الناشطين العرب لعدم وجود صور اخرى معبرة عن النبي في الشبكة العنكبوتية كتلك التي يوثقها اعلام صنعاء في احتفالاتهم السنوية.

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وعرض ضاحي خلفان الاماراتي شديد الخصومة لانصار الله "الحوثيين" فيديو من احتشاد اليمنيين للاحتفال بمولد النبي محمد في العام 2019. ‏