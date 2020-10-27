حضرموت: محتجون ينددون بالإساءة للرسول الكريم

نفذت اليوم الثلاثاء، بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت، شرقي اليمن، وقفة احتجاجية، تنديداً بحملة الإساءة إلى الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.



وفي الوقفة التي نظمها أعضاء هيئة التدريس و الطلاب بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بوادي حضرموت، رفع المحتجون شعارات "كلنا فداك يا رسول الله".



وندد المشاركون في الوقفة، بإساءة الرئيس الفرنسي للرسول الكريم، مطالبين بموقف عربي واسلامي رادع.



والأربعاء الفائت، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل إن فرنسا لن تتخلى عن الرسوم الكاريكاتورية (المسيئة للإسلام والنبي محمد)، "وإن تقهقر البعض"، مضيفًا أن "الإسلاميين يريدون الاستحواذ على مستقبلنا".



وأثارت تصريحات ماكرون موجة غضب وردود فعل عربية منددة بالتزامن مع دعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية.



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