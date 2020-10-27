شكرا لبحثكم عن خبر تدشين الدراسة في معهد المكفوفين بحضور محافظ عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - المحافظ لملس يدشن العام الدراسي في معهد النور للمكفوفين ويتفقد أوضاع مركز الطفولة الآمنة بعدن

عدن - خاص

أعلن محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس دعم الموازنة التشغيلية لمعهد النور للمكفوفين ورواتب المعلمين فيه.

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جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال زيارته اليوم للمعهد وتدشين العام الدراسي فيه، حيث أشاد بالدور الوطني والإنساني الذي يقوم به المعهد، الذي يعد من أقدم وأعرق المؤسسات التعليمية في العاصمة عدن.

وأثناء الزيارة التي رافقه فيها مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل أيوب أبوبكر، ومحمد الشاعري المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين وعبدالرحيم الجاوي مدير عام مديرية المعلا ، استمع المحافظ إلى شرحٍ وافٍ عن العملية التعليمية في المعهد وأبرز الصعوبات التي تواجهه من قبل الأستاذة ماجدة عبدالمجيد هزاع مديرة المعهد.

وعلى الصعيد نفسه قام محافظ العاصمة بتفقد أوضاع مركز الطفولة الآمنة وطاف بكافة أقسامه واطّلع من مديرة المركز الأستاذة هيام مبارك على سير الدراسة فيه، وأكد دعم السلطة المحلية بما يمكنه من أداء رسالته التربوية والتعليمية.