شكرا لبحثكم عن خبر مصدر قضائي يكشف نوع وحجم المخدرات المضبوطة بميناء عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صرح مصدر قضائي في النيابة الجزائية المتخصصة / عدن بأن النيابة على إثر تلقيها بلاغاً من إدارة مكافحة المخدرات في عدن عن وجود كمية من المخدرات يجري العمل على ادخالها إلى البلاد في شحنة سكر مكونة من خمسة عشر حاوية قادمة الى مينا عدن من دولة البرازيل عبر احد موانئ الدول المجاورة على متن احدى السفن.

وبناء على توجيهات النائب العام انتقل رئيس ووكيل النيابة إلى ميناء عدن وبأشرت النيابة الإشراف على التفتيش الذي استمر ثلاثة ايام متواصلة لمحتويات الحاويات المبلغ عنها بحضور خبراء المخدرات وعدد من الجهات الضبطية ومندوب من التحالف.

واكد المصدر بأن عملية التفتيش اسفرت عن وجود كمية 250 كيلو من المواد المخدرة كانت مخبأة في احدى الحاويات بين محتوياتها من السكر والتى تفيد نتائج الفحص الأولى أنها من مادة الكوكايين المخدر .

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وقد قررت النيابة تحريز هذه الكمية على ذمة القضية.

كما أفاد المصدر بأن النيابة العامة وجهت باستكمال التحقيق مع المتهم الموقوف على ذمة القضيه ،وأمرت بعدم مغادرة طاقم السفينة التى ضبطت على متنها واستدعاء مسؤول شركة الخط الملاحي الناقل ، لسماع أقوالهم . وسيتم استكمال كافة اجراءات التحقيق والإحالة الى المحكمة المختصة .

وعبر المصدر عن شكره لمحافظ عدن الاستاذ احمد لملس وامن عدن ومكافحة الارهاب والمخدرات وهيئة مواني عدن و التحالف ، على ما قدم من تعاون وبذل من جهود اثنا سير الإجراءات الضبطية في الواقعة