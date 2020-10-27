أمنية تعز تنفذ حملة لضبط النقاط العشوائية في مداخل المدينة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
نفذت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز ،اليوم ، برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن عبدالكريم الصبري ،حملة أمنية لإزلة عدد من النقاط العشوائية في طريق الأقروض المرتبط بالمدينة.
وشملت الحملة التي شارك فيها قائد اللواء 35 مدرع العميد عبدالرحمن الشمساني ، و رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بمحور تعز العميد عبده البحيري ومدير شرطة مديرية المسراخ العقيد محفوظ الجرادي، وعدد من الوحدات الامنية، إزالة عدد من النقاط العشوائية في الخط الرابط بين مدينة تعز ومنطقة الحوبان والتي يقوم أفرادها بفرض الجبايات وابتزاز المسافرين.
وقال وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن "أن الحملة ستعمل على إزالة كافة النقاط العشوائية في المحافظة ابتداء من داخل المدينة وعلى امتداد الخطوط الرئيسية، وتسليم النقاط لاجهزة الأمن والشرطة لتقوم بمهامها في مراقبة وضبط الأمن وتأمين حياة المواطنين، وممتلكاتهم وفرض هيبة الدولة ومحاربة المظاهر العشوائية وضبط ومحاسبة المخالفين والخارجين عن القانون ".
واضاف اللواء الصبري "أن النقاط التي تم تحديد اماكنها ستكون خاضعة للجيش والٲمن ولا يمكن لاي شخص او فرد أن يحل محل الدولة".. مشيرا الى ان هذه الحملات تأتي ضمن الحلول و المعالجات الأمنية التي ستساهم في استقرار أمن المحافظة وتعزيز الدور الوطني في مكافحة التهريب او اي اختلالات امنية تعاني منها المحافظة.
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