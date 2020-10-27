التحالف العربي يعلن تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

وهذه هي الطائرة المسيرة الثامنة التي يسقطها التحالف العربي للحوثيين في غضون ثلاثة أيام، في اعتداءات أدانها العالم. Advertisements وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن المليشيات الحوثية الإرهابية تواصل إرسال الطائرات المسيرة بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية. وخلال الأشهر الماضية، دأبت المليشيات الحوثية الموالية لإيران، على إطلاق طائرات مسيرة مفخخة باتجاه المناطق المدنية جنوبي السعودية، وتسيير زوارق مفخخة في عرض البحر، وهو ما نجح تحالف دعم الشرعية في إحباط أغلبه.

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