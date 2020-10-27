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التحالف العربي يعلن تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أكتوبر 2020

التحالف العربي يعلن تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

متابعات_ الخليج 365

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

 

وهذه هي الطائرة المسيرة الثامنة التي يسقطها التحالف العربي للحوثيين في غضون ثلاثة أيام، في اعتداءات أدانها العالم. 

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وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن المليشيات الحوثية الإرهابية تواصل إرسال الطائرات المسيرة بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

 

وخلال الأشهر الماضية، دأبت المليشيات الحوثية الموالية لإيران، على إطلاق طائرات مسيرة مفخخة باتجاه المناطق المدنية جنوبي ، وتسيير زوارق مفخخة في عرض البحر، وهو ما نجح تحالف دعم الشرعية في إحباط أغلبه. 

 

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