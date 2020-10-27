اغتيال وزير الشباب بحكومة الحوثي في صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أكتوبر 2020

الخليج 365 - متابعات

قال مصدر، إن مسلحا يستقل دراجة نارية أطلق النار على القيادي الحوثي أثناء مروره في جسر "حدّة" بالعاصمة صنعاء ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

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وأشار المصدر، إلى أن القيادي زيد، فارق الحياة في إحدى غرف العناية المركزة في مستشفى جنوب العاصمة الذي نقل إليها بعد ساعة من وقوع الهجوم الغامض.

ووفقا للمصدر، لا تزال أبنة القيادي زيد في المستشفى بعد تعرضها لجروح خلال الهجوم حيث كانت برفقته في السيارة التي تعرضت لوابل من الرصاص.

وهذه هي أول عملية اغتيال تطال مسؤول رفيع في حكومة الانقلاب الحوثي منذ سنوات.

وتشهد مليشيا الحوثي، صراعات أجنحة واستقطابات، ووفقا لمصادر سياسية يمنية وفقا لـ"العين الإخبارية"، فليس من المستبعد أن يكون جناح داخل المليشيا الانقلابية هو من قام بتصفية الوزير زيد.