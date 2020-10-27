هذا ما سيحدث في جزيرة سقطرى ومدخل خليج عدن خلال خلال 24 ساعة المقبلة

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عدن - ياسمين التهامي - توقع مراكز الارصاد اضطرابات جوية مصحوبة بالأمطار الغزيرة خلال 24 ساعة المقبلة في جزيرة سقطرى ومدخل خليج عدن، واحتمالية تأثيرها على السواحل اليمنية، والعمانية. في حين اكد مركز الارصاد اليمني استمرار الكتلة الهوائية الباردة في المرتفعات الجبلية خاصة محافظات، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء والمناطق المرتفعة من محافظات اب, تعز، لحج و الضالع، و باردة نسبيا على الصحاري والهضاب الداخلية أثناء الليل والصباح الباكر. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: مسلسل باب الحارة .. يفقد أحد نجومه بعد وفاته بمرض عضال (الاسم) القذافي : يثير الجدل حيا وميتا .. مفاجأة صادمة يوما بعد يوم كشفتها تحقيقات امتدت لـ40 ساعة مع رئيس سابق مشبوه شاهد : وصلة رقص تقلب مصر رأساً على عقب .. وهذا ما فعلته “لورديانا” بالشباب! (فيديو) الفنان ’’هاني شاكر‘‘ ينفجر في نوبة بكاء امام الاعلامية ‘‘وفاء الكيلاني’’ بسبب والدته الراقصة البرازيلية’’لوردينا‘‘ تتصدر تريند جوجل بسبب فيديو رقصها على ’’إخواتى‘‘ الباحثة البريطانية ’’هيلين بوند‘‘ وجبة يمنية شهيرة تعتبر أفضل فطور صحي “شاهد” الهواء يحرج الإعلامية ’’لجين عمران‘‘ ويضعها في موقع محرج وصديقاتها يضحكن عليها .. فيديو || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد لذلك ينبه المركز، المواطنين في المناطق الباردة وخاصة كبار السن والأطفال وطلبة المدارس والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر بأخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة، كما ينصح المزارعين بتغطية محاصيلهم الزراعية.

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