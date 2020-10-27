شكرا لمتابعة خبر عن دولة عظمى : تكشف آخر المستجدات في تشكيل الحكومة الجديدة بين الشرعية والمجلس الانتقالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، الاثنين، عن آخر المستجدات في المفاوضات بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيآ في الرياض، من اجل تشكيل الحكومة الجديدة بموجب اتفاق الرياض.

وقال آرون، إن كل المؤشرات تتحدث عن تقدم جيد فيما يتعلق بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة المنبثقة عن اتفاق الرياض وآلية تسريعه.

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ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن آرون قوله نسمع أخباراً وإشارات جيدة بالنسبة إلى تشكيل الحكومة.

وأضاف كما تعلمون كان هناك لقاء بين الرئيس هادي وعيدروس الزبيدي قبل يومين، وكل ما سمعناه من الأطراف أن هناك تقدماً في تشكيل الحكومة وتنفيذ اتفاق الرياض، وهذا طبعاً جيد ويدعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الحكومة الشرعية راجح بادي إن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة تسير بشكل جيد باتجاه التفاهمات بين مختلف المكونات المشاركة.