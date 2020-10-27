عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ضبط 3 أطنان من المخدرات في ميناء عدن صور

الثلاثاء 27 أكتوبر 2020

الخليج 365

ضبطت الأجهزة الأمنية في مدينة عدن العاصمة اليمنية المؤقتة، الاثنين، 3 أطنان من المخدرات في ميناء عدن.



وأفاد مصدر أمني أن قوات طوارئ أمن عدن ضبطت المخدرات، التي كانت مخبأة في حاويات تحتوي على أكياس من السكر، وعددها 15 حاوية.

وأوضح، أنه تم اكتشاف المخدرات عند عملية تفتيش عدد من تلك الحاويات، وما زالت عمليات التفتيش لبقية الحاويات مستمرة.

وذكر المصدر أن التحقيقات الأولية تشير إلى ضلوع جهات وأطراف خارجية إلى جانب أطراف يمنية، في تهريب المخدرات إلى اليمن عبر ميناء عدن.

وأكد أن التحقيقات لاتزال جارية حول القضية، وأنه لم يتم حتى الآن رفع التقرير النهائي بشأنها، مشيرًا إلى أن تفاصيلها ستنشر عبر بيان صحافي خلال الساعات المقبلة.

وكانت مصادر إعلام محلية قالت إن أحد المضبوطين المتورطين في تهريب شحنة المخدرات عبر ميناء عدن، يحمل الجنسية اللبنانية ويعمل لصالح حزب الله، وهو ما لم يؤكده المصدر الأمني، الذي اكتفى بالقول إن ”هناك جهات خارجية متورطة، ولن نتمكن من كشفها حاليًا إلا بعد الانتهاء من التحقيقات“.