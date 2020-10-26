نائب الرئيس يعزي الشيخ محمد حسن الفار في استشهاد نجله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ محمد حسن الفار في استشهاد نجله البطل النقيب عاصم محمد الفار، وهو يخوض مع رفاقه الأبطال معركة الدفاع عن الدين والوطن.



وأشاد نائب الرئيس باستبسال الشهيد والمواقف البطولية التي سطرها مع رفاقه الأحرار من أبطال القوات المسلحة في مختلف جبهات وميادين الحرية والكرامة ضد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الشهيد وزملائه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.