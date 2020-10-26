أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أكتوبر 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر 2020 وهي كالتالي :

العثيمين: مليشيا الحوثي تمادت في انتهاك القانون الدولي باستهداف المدنيين بالطائرات المفخخة https://www.elyamnelaraby.com/508839/ محافظ عدن يؤكد دعم السلطة المحلية للإستثمار والمستثمرين https://www.elyamnelaraby.com/508860/ مليشيا الحوثي تفتح نيران أسلحتها صوب أحياء حيس جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/508862/ نزع 1,550 لغمًا خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر https://www.elyamnelaraby.com/508864/ قتلى وجرحى برصاص مسلح بينهم نساء في إب وسط فوضى عارمة https://www.elyamnelaraby.com/508869/ تنفيذي شبوة يرحب ببدء تحضيرات مؤتمري التاريخ والاستثمار ويناقش 3 تقارير تقييمية https://www.elyamnelaraby.com/508874/ قوات التحالف تدمر ثالث طائرة حوثية مفخخة باتجاه السعودية https://www.elyamnelaraby.com/508876 مصرع 30 حوثيا في جبهة نهم https://www.elyamnelaraby.com/508891 رئيس الأركان يتفقد ابطال الجيش الوطني في جبهة نهم https://www.elyamnelaraby.com/508892/ اتفاق يمني مصري على وضع آلية لتطوير التعاون في مجال النقل الجوي https://www.elyamnelaraby.com/508901/ الجيش الوطني ينفذ عملية تمشيط واسعة حول المواقع المحررة في الجوف https://www.elyamnelaraby.com/508902/ المشاركون في مؤتمر عدن الأول يدعون إلى إعداد إستراتيجية وطنية لقطاع البناء https://www.elyamnelaraby.com/508904/

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