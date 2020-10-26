شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات السعودية .. تصدر توضيح هام للمقيمين في المملكة من ضمنهم اليمنيين بشأن المعلومات التي يحتوي عليها تقرير مقيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية أن البوابة الإلكترونية «مقيم» تُمكّن أصحاب المنشآت من إصدار تقرير عن أحد العاملين لديهم لتقديمه إلى الجهات الطالبة، دون الحاجة لمراجعة الجوازات وتوثيقه.

وأكدت الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن تقرير مقيم يحتوي على المعلومات الأساسية عن المقيم، ويعد مستندًا رسميًّا ومعتمَدًا من المديرية العامة للجوازات.

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ولا يلزم زيارة إدارة الجوازات لتوثيقه ويمكن لأي جهة التحقق من بيانات التقرير عن طريق قراءة الرمز الشريطي «باركود» أو عن طريق بوابة مقيم؛ علمًا أن مدة صلاحية التقرير 7 أيام من تاريخ الإصدار، وفقًا للجوازات السعودية.

*المشهد اليمني