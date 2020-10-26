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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. اول تعليق لمحمد البخيتي على اقتحام فيلاة أخيه علي من قبل الحوثيين في صنعاء .. ماذا قال ؟!

نفى القيادي في جماعة الحوثي محمد البخيتي علاقة جماعته ووزير العدل في حكومة الإنقاذ بحادثة اقتحام فيلاة أخيه علي بحي حدة جنوي العاصمة صنعاء . وقال القيادي البخيتي في تغريدة له على موقع التدوين المصغر " تويتر " لا دخل لوزير العدل ولا لأنصار الله بموضوع الفيلا التي كان يسكنها شقيقي وأنا من دخلها ومن سيسلمها لمالكتها " . ========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: عاجل: سفير المملكة يخرج عن صمته ويدلي بأول تعليق بشأن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة وردنا الان.. اول تعليق لمحمد البخيتي على اقتحام فيلاة أخيه علي من قبل الحوثيين في صنعاء .. ماذا قال ؟! الفلكية ليلى عبد اللطيف تتنبأ بكوارث مخيفة للعام القادم..والموت يغيب هذه الشخصية قبل نهاية العام الحالي اعلان هام من الجوازات السعودية بشأن تحويل الإقامة للمرافقين الى زيارة عائلية العرافة العالمية العمياء التي توقعت إصابة ترامب بفيروس خطير.. شاهد توقعاتها وما سيحدث لترامب لاحقاً خبيرة تغذية عالمية تحذر كل افراد العائلة من تناول هذا المشروب على الريق دولة عربية تصعق كل مسلمي العالم وتساند فرنسا بعد الاسائة لنبي الإسلام امنع زوجتك نهائيا من تناول هذا الشراب المنزلي اذا كانت حامل، فقد يسبب لها الاجهاض فرنسا ترتعب وترفع الرأية البيضا وتوجه نداء عاجل لكافة الدول الإسلامية شاهد بالعين المجردة:معجزة إلهية شهدتها مكة المكرمة هزت كل ارجاء المملكة(فيديو) ستندم اذا لم تحذفها فورًا..خبراء يكتشفون 10 تطبيقات شهيرة تسرق بياناتك الشخصية وتفضح كل اسرارك قطر تستفز الجميع وتقدم لترامب هدية لا تقدر بثمن قبل الانتخابات الأمريكية..لن تصدق ماهي الهدية القطرية لترامب هجوم مباغت على العاصمة صنعاء من 3 اتجاهات واستعدادات قصوى للمواجهة الشيخ سلطان العرادة يقهر الحوثيين ويعلن رسميا هذا الامر الذي اغضب الحوثيين واربك كل حساباتهم عاجل: مليشيا الحوثي تقلب موازين المعركة في مأرب وتسيطر هذه المنطقة الاستراتيجية وتتوغل داخل المدينة الفلكي الشهير الذي تنبأ بظهور فيروس كورونا يفاجي ولي العهد السعودي والرئيس التركي أردوغان بهذه النبؤة المثيرة ولي عهد دبي يفاجيء كل الاماراتيين بدعوة غير مسبوقة عليهم جميعا القيام بها في هذا الوقت جريمة وحشية اقدم عليها الحوثيين مع مواطن يمني من ابناء هذه المحافظة كان ينام على الارض ( صورة صادمة ) نبتة يمنية شهيرة ورخيصة الثمن تحميك من الصلع وتمنع تساقط الشعر السفارة اليمنية تغلق أبوابها وتمنع الديبلوماسيين والمواطنين من دخولها ( صورة ) بنك عربي يستفز النساء المتزوجات بخطوة صادمة وغير مسبوقة اشعلت الغضب ..ومسؤولة رفيعة تعتبره خراب بيوت وأضاف : " لم يكن هناك أي إبتزاز من شقيقي لمالكة الفيلا وبقائه فيها كان باتفاق " . واختتم تغريدته بتأكيده بأنه هو من صادر ممتلكات أخيه اسوة بغيره ممن صودرت ممتلكاتهم " إذا لم تقم الجهات المعنية بمصادرة أموال شقيقي أسوة ببقية المرتزقة فساقوم انا بمصادرتها "

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