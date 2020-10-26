قصف حوثي عنيف على أحياء سكنية شرق التحيتا جنوب الحديدة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أكتوبر 2020

الحديدة - الخليج 365

شنت المليشيات الحوثية قصفًا عشوائيًا بالأسلحة المتوسطة والتقيلة على الأحياء سكنية بمنطقة الجروبة شرق مديرية التحيتا جنوب الحديدة.



وقالت مصادر محلية في التحيتا، أن المليشيات قصفت عشوائيًا بالأسلحة المتوسطة والثقيلة على أحياء سكنية في منطقة الجروبة، مما أحدث خوفًا وهلعًا في أوساط الأهالي الآمنين في منازلهم.

وكانت المليشيات الحوثية قد استهدفت في وقت سابق، منظومة الطاقة الشمسية لمشروع مياه التحيتا والذي تسبب بتوقفه عن العمل واحرم اكثر من 30 الف نسمه من المياة.