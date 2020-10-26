العثيمين: مليشيا الحوثي تمادت في انتهاك القانون الدولي باستهداف المدنيين بالطائرات المفخخة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين في بيان اليوم، بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال اليومين الماضيين طائرات بدون طيار (مفخخة)، مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية في السعودية، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.



وأوضح العثيمين أن مليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح تمادت في انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الطائرات المفخخة لاستهداف الأبرياء من المدنيين، مؤكداً دعم منظمة التعاون الإسلامي لجميع إجراءات الردع التي تتخذها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

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