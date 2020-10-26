اختتام مشروع العيش للأسر المستضعفة بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اختتمت مؤسسة استجابة للأعمال الانسانية والاغاثية اليوم، بسيئون، مشروع العيش للأسر المستضعفة والمتأثرة بالأزمات بحضرموت، بتمويل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر المنظمة الدولية للهجرة.



وفي حفل الاختتام أشاد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، بهذا المشروع الذي ساهم في توفر فرص عمل للمواطنين وتساعدهم على العيش الكريم، في ظل الظرف المعيشي الصعب ، منوها الى اللافتة الطيبة من المؤسسة في إدراج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمشروع كونها شريحة تتطلب مزيدا من الاهتمام لإدماجهم بالمجتمع.

بدوره أشار المدير التنفيذي لمؤسسة استجابة المهندس طارق لكمان إلى أن المشروع استهدف 675 مستفيد ومستفيدة بمديريتي سيئون وتريم من النازحين، والمجتمع المضيف بحضرموت من خلال برنامج النقد مقابل العمل ويشمل حملات النظافة و الرصف و طلاء الفوتبات، إلى جانب برنامج التدريب في مجالات، صيانة الجوال و تمديدات الكهرباء والخياطة والكوافير و تصميم جرافيك وورشة الالمنيوم".