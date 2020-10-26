شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف مدفعي يستهدف تحركات للمليشيا في منبه بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أكتوبر 2020 الخليج 365 ـ صعدة قصفت القوات السعودية تحركات حوثية في مناطق حدودية بمحافظة صعدة.

وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية تعرضا لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف

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