شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يعلن تدمير طائرة حوثية مفخخة في أجواء المنطقة الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم (الاثنين) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية.



وقال إن الطائرة أطلقت بطريقة ممنهجة ومتعمده لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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